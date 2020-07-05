Атлетик - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Зидан тщательно готовится к каждому поединку, называя каждый из них маленьким финалом. Матч против "Атлетика" в 34-м туре Ла Лиги действительно выглядит таким, где мадридцы могут потерять очки. Угроза такая есть. А впереди же еще поединок с "Вильярреалом", поэтому ошибаться очень нежелательно.

Онлайн текстовая трансляция матча "Атлетик" - "Реал" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию поединка благодаря сигналу MEGOGO.

Начало – 15:00.

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