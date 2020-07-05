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Малага - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Малага - Альбасете: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Малага - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

"Альбасете" идет в зоне вылета, но уступает "Овьедо" и "Нумансии" лишь по дополнительным показателям. И в 38-м туре у команды Романа Зозули есть шанс улучшить собственное положение: конкуренты потеряли очки, а сам "Альбасете" сыграет на поле не грозной "Малаги".

Смотрим вместе прямой эфир поединка команды Романа Зозули. Начало – 05.07.2020 в 20:30. Доступно без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания) Малага (Испания)
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