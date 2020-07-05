Малага - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

"Альбасете" идет в зоне вылета, но уступает "Овьедо" и "Нумансии" лишь по дополнительным показателям. И в 38-м туре у команды Романа Зозули есть шанс улучшить собственное положение: конкуренты потеряли очки, а сам "Альбасете" сыграет на поле не грозной "Малаги".

Смотрим вместе прямой эфир поединка команды Романа Зозули. Начало – 05.07.2020 в 20:30. Доступно без регистрации.