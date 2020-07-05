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Месси недоволен президентом Барселоны, но не намерен покидать клуб
Отношения с Бартомеу стали очень напряженными
Ситуация с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси остается неопределенной.
Тем не менее, аргентинец не решился на то, чтобы покинуть клуб следующим летом.
По информации Goal.com, Месси вовсе не хочет покидать "Барселону", но он разочарован управлением клуба. Футболист, в частности, недоволен президентом Жозепом Бартомеу.
Следующим летом состоятся новые выборы президента, и судя по всему, Месси выступает против переизбрания Бартомеу.
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Инспектор ( )
05.07.2020 в 13:03
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