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Месси недоволен президентом Барселоны, но не намерен покидать клуб

Испания
(1 голосов)

Отношения с Бартомеу стали очень напряженными

Месси недоволен президентом Барселоны, но не намерен покидать клуб
Новина українською

Ситуация с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси остается неопределенной.

Тем не менее, аргентинец не решился на то, чтобы покинуть клуб следующим летом.

По информации Goal.com, Месси вовсе не хочет покидать "Барселону", но он разочарован управлением клуба. Футболист, в частности, недоволен президентом Жозепом Бартомеу.

Следующим летом состоятся новые выборы президента, и судя по всему, Месси выступает против переизбрания Бартомеу.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.07.2020 в 13:03
Ну вот, потихоньку прояснясняется. А то Мансити. Да его с Барсы поганой метлой не вычистишь
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