Супер-гол Гуэдеша и ураганный второй тайм. Гранада - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов

В первом тайме матча "Гранада" - "Валенсия" команды не радовали телезрителей ярким футбол. Зато после перерыва был ураган – сразу четыре взятия ворот. А одно из них, - в исполнении Гонсалу Гуэдеша, - стало шедевром.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 34-го тура Ла Лиги "Гранада" - "Валенсия".

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Валенсия" 2:2

Голы: Карлос Фернандес 61 (пен.), Федерико Вико 86 - Ману Вальехо 63, Гонсалу Гуэдеш 68