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Супер-гол Гуэдеша и ураганный второй тайм. Гранада - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Гранада - Валенсия ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Супер-гол Гуэдеша и ураганный второй тайм. Гранада - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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В первом тайме матча "Гранада" - "Валенсия" команды не радовали телезрителей ярким футбол. Зато после перерыва был ураган – сразу четыре взятия ворот. А одно из них, - в исполнении Гонсалу Гуэдеша, - стало шедевром.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 34-го тура Ла Лиги "Гранада" - "Валенсия".

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"
"Гранада" - "Валенсия" 2:2
Голы: Карлос Фернандес 61 (пен.), Федерико Вико 86 - Ману Вальехо 63, Гонсалу Гуэдеш 68

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В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Гранада (Испания)
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