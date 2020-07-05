Примера. 34-й тур. Атлетик - Реал 0:1. Предпоследний бастион?

У "Реала" впереди еще "Алавес", "Гранада", "Леганес"... Учитывая форму мадридцев и их умение брать очки, сомнений в победах над этими командами возникает мало. Поэтому два бастиона надежд болельщиков "Барсы" – это матчи с "Вильярреалом" (предпоследний тур чемпионата) и сегодняшний с "Атлетиком". Но сегодняшний оплот уже пал...

"Атлетик" – априори неудобный соперник для любой команды, однако для самого "Атлетика" неудобным является "Реал". Команда Зидана производит агрессивную и физически мощную игру, поэтому перебегать, продавить, что часто удается "Атлетику" в матчах с другими командами, её не так уж и просто. Хотя сегодня мы видели не только беготню. Первый тайм прошел не на максимальных скоростях, однако моментов хватало у обоих ворот.

Началось все с классного удара Асенсио со штрафного. Вратарь отбил, а Дани Карвахаль не сумел акцентировано отпасовать на Бензема, который ожидал мяч и был готов забить очередной гол. "Атлетик" ответил выходом на ворота Иньяки Уильямса, которому, впрочем, помешал офсайд.

К контексту надо добавить, что Уильямс активно открывался под передачи и до конца тайма еще несколько раз оказывался в эпицентре атакующих событий. Но удар в его активе лишь один – неточный с острого угла. Опаснее всего же у хозяев до перерыва пробивал их лучший бомбардир Рауль Гарсия – с близкой дистанции, головой, но в перчатки Куртуа.

"Реал" принимал такой ход событий и готов был вступить с соперником в перестрелку. Однако прицел был сбит как у одних, так и у других. Кроме выстрела Асенсио со штрафного, попаданий в створ от мадридцев не было. Родриго промахнулся ударом с острого угла, Бензема дважды оказывался в неудобной позиции, поэтому бил как попало. Попытка Марсело – тоже несерьезно. Второй тайм обещал подарить больше интересного.

Действительно, в этом тайме мы увидели гол, хотя в целом остроты было поменьше. Классный проход Модрича заслуживает внимания, но завершающий удар оказался слабым. "Атлетик" полностью перестроился на контратаки и, несмотря на домашний статус матча, не выступал против нулевой ничьи.

Но такая стратегия обычно оборачивается провалом. Тем более, в матчах с "Реалом", который умеет выжимать из соперника соки с мякотью. В одном из эпизодов Марсело не успевал к мячу, но Дани Гарсия встретил в штрафной площади его ударом по ноге. Откровенный фол не остался незамеченным арбитрами VAR и Серхио Рамос забил свой пятый гол после карантина и 96-й за "Реал" в целом.

После этого эпизода можно отметить разве что выход на ворота и удар Карима Бензема, а также желтую карточку Серхио Рамоса, которая помешает ему сыграть в следующем туре. А как итог - минимальная, но не сильно энергозатратная победа мадридцев. Чемпионство уже на расстоянии вытянутой руки.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - Реал 0:1

Гол: Серхио Рамос 73 (пен.)

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес (Унай Нуньес 21), Юри Берчиче, Дани Гарсия (Ойхан Санчет 78), Икер Муньяин, Андер Капа, Рауль Гарсия, Иньиго Мартинес, Иньиго Кордоба (Оскар де Маркос 63), Унаи Лопес (Микель Весга 63), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 78)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Карим Бензема (Лука Йович 90+4), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Тони Кроос 85), Лука Модрич, Марко Асенсио (Винисиус Жуниор 74), Родриго Силва (Лукас Васкес 74)

Предупреждения: Рауль Гарсия 39, Дани Гарсия 73, Иньяки Уильямс 90+5 - Серхио Рамос 90+1, Карлос Каземиро 90+3