Асенсио вышел в старте Реала первый раз за 420 дней

В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" минимально на выезде обыграл "Атлетик" 1:0.

Атакующий полузащитник "сливочных" Марко Асенсио вышел на поле в этом поединке с первых минут. Это первое появление 24-летнего испанца в стартовом составе "Реала" за 420 дней - 12 мая 2019-го Асенсио вышел в старте на матч против "Реал Сосьедад".

Летом прошлого года Марко получил травму травму крестообразной связки колена. Впервые после тяжелого повреждения полузащитник сыграл в поединке с "Валенсией" 18-го июня.