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Асенсио вышел в старте Реала первый раз за 420 дней
Марко провел на поле в матче с "Атлетиком" 74 минуты
В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" минимально на выезде обыграл "Атлетик" 1:0.
Атакующий полузащитник "сливочных" Марко Асенсио вышел на поле в этом поединке с первых минут. Это первое появление 24-летнего испанца в стартовом составе "Реала" за 420 дней - 12 мая 2019-го Асенсио вышел в старте на матч против "Реал Сосьедад".
Летом прошлого года Марко получил травму травму крестообразной связки колена. Впервые после тяжелого повреждения полузащитник сыграл в поединке с "Валенсией" 18-го июня.
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Источник:Marca
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