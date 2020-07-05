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Асенсио вышел в старте Реала первый раз за 420 дней

Испания
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Марко провел на поле в матче с "Атлетиком" 74 минуты

Асенсио вышел в старте Реала первый раз за 420 дней
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В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" минимально на выезде обыграл "Атлетик" 1:0.

Атакующий полузащитник "сливочных" Марко Асенсио вышел на поле в этом поединке с первых минут. Это первое появление 24-летнего испанца в стартовом составе "Реала" за 420 дней - 12 мая 2019-го Асенсио вышел в старте на матч против "Реал Сосьедад".

Летом прошлого года Марко получил травму травму крестообразной связки колена. Впервые после тяжелого повреждения полузащитник сыграл в поединке с "Валенсией" 18-го июня.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Ла Лига Марко Асенсио
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Источник:
Marca
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