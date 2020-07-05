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Снова пенальти, снова Рамос. Атлетик - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола
Атлетик - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" уверенно шагает к чемпионству, а болельщиков "Барселоны" весьма задевает тот стиль, в котором мадридцы добывают свои победы. Как и в прошлом туре, "сливочные" выиграли благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти. На тоненького? Но Марсело ведь ударили по ноге...
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги "Атлетик" - "Реал".
Бильбао. Стадион "Сан Мамес"
"Атлетик" - Реал 0:1
Гол: Серхио Рамос 73 (пен.)
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