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Снова пенальти, снова Рамос. Атлетик - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Снова пенальти, снова Рамос. Атлетик - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
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"Реал" уверенно шагает к чемпионству, а болельщиков "Барселоны" весьма задевает тот стиль, в котором мадридцы добывают свои победы. Как и в прошлом туре, "сливочные" выиграли благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти. На тоненького? Но Марсело ведь ударили по ноге...

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги "Атлетик" - "Реал".

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"
"Атлетик" - Реал 0:1
Гол: Серхио Рамос 73 (пен.)

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В статье: Серхио Рамос Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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