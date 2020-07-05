Снова пенальти, снова Рамос. Атлетик - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

"Реал" уверенно шагает к чемпионству, а болельщиков "Барселоны" весьма задевает тот стиль, в котором мадридцы добывают свои победы. Как и в прошлом туре, "сливочные" выиграли благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти. На тоненького? Но Марсело ведь ударили по ноге...

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги "Атлетик" - "Реал".

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - Реал 0:1

Гол: Серхио Рамос 73 (пен.)