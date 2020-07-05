Зинедин Зидан: Я устал от разговоров о том, что Реал побеждает благодаря судьям

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Атлетиком" в матче 34-го тура Ла Лиги.

"Я устал от разговоров о том, что мы побеждаем благодаря судьям. Все так и останется, но игроки заслуживают уважения. Никто не сможет отвлечь нас от нашей цели.

Мы не можем расслабляться или начинать думать о титуле, пока мы не обеспечим чемпионство математически. Это очень важная победа, игра была упорной и интенсивной.

Наша мощь очень меня радует. Мы демонстрируем надежность и баланс при потере мяча. У нас все хорошо. Нам не хватало яркости в атаке, мы можем прибавить в этом, но прочность нашей обороны очень важна", – рассказал Зидан.