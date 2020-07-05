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Зинедин Зидан: Я устал от разговоров о том, что Реал побеждает благодаря судьям

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "Атлетиком"

Зинедин Зидан: Я устал от разговоров о том, что Реал побеждает благодаря судьям
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Атлетиком" в матче 34-го тура Ла Лиги.

"Я устал от разговоров о том, что мы побеждаем благодаря судьям. Все так и останется, но игроки заслуживают уважения. Никто не сможет отвлечь нас от нашей цели.

Мы не можем расслабляться или начинать думать о титуле, пока мы не обеспечим чемпионство математически. Это очень важная победа, игра была упорной и интенсивной.

Наша мощь очень меня радует. Мы демонстрируем надежность и баланс при потере мяча. У нас все хорошо. Нам не хватало яркости в атаке, мы можем прибавить в этом, но прочность нашей обороны очень важна", – рассказал Зидан.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Marca
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
05.07.2020 в 19:07
Все правильно сказал. Реал уступает пока самому себе (в лучшие сезоны), но смотрится цельно и убедительно. Есть где еще прибавлять, и есть кому прибавлять. А про судейство всегда есть кому поговорить, как будто сами без греха. Не стоит обращать внимание на разговоры.
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zago39
05.07.2020 в 18:55
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