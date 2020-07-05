Примера. 34-й тур. Эспаньол - в пропасти

Для обеих команд это был последний шанс зацепиться за надежду, которая еще теплится где-то вдали. Воспользовался шансом "Леганес", который одержал победу благодаря голу Хонатана Сильвы. А он, в свою очередь, стал возможен благодаря супер-передаче Рубена Переса.

"Леганес" не поднялся выше 19-й позиции, однако сохранил для себя шансы спастись – отставание от спасительной позиции равно семи очкам. А вот "Эспаньол" отстает от 17-го места на одиннадцать очков за четыре тура до финиша.

Следующий игровой день может официально ознаменовать вылет "Эспаньола" из Ла Лиги.

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" - "Леганес" 0:1

Гол: Хонатан Сильва 53

"Эспаньол": Диего Лопес, Ву Лей (Хонатан Кальери 64), Серхи Дардер, Рауль Де Томас, Давид Лопес, Хави Лопес (Виктор Кампузано 90), Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Адриан Эмбарба (Оскар Мелендо 71), Адрия Педроса (Матиас Варгас 64)

"Леганес": Иван Куэльяр, Мигель Герреро (Рожер Ассале 58), Унаи Бустинса, Хонатан Сильва, Роберто Росалес (Хавьер Авильес 66), Айтор Руйбаль (Колинс Авазем 81), Рубен Перес, Димитриос Сиовас, Ибрагим Амаду (Ресио 81), Кевин Родригес, Родриго Тарин

Предупреждения: Рауль Де Томас 51, Серхи Дардер 85, Хонатан Кальери 88, Хонатан Кальери 88 - Рожер Ассале 67, Димитриос Сиовас 84, Хавьер Авильес 90+1

Удаление: Хонатан Кальери 88