Вильярреал - Барселона 1:4. Словно в эпоху MSN

Оказавшись на грани отставки, Кике Сетьен предложил свежие тактические решения. Месси ушел с правого фланга в нападение, а полузащита перестроилась в ромб с Гризманном на острие. "Вильярреал" к этому так и не адаптировался за все 90 минут.

"Барселона" была лучше по ходу каждого из отрезков, и уже на 3-й минуте открыла счет - Торрес срезал мяч в свои после прострела Альбы.

Впоследствии фокус с рывками Жорди за спины защитникам "Барса" использовала еще десяток раз, и только чудо помогло "Подводникам" не пропустить еще от ног чрезвычайно активного латераля.

Ну а другое чудо позволило команде Хави Кальехи сравнять счет в первой же вылазке на чужую половину - Морено добил мяч в сетку после плотного удара Касорлы и сэйва Тер Штегена.

"Барса", однако, на этот мяч внимания не обратила и продолжила делать разницу. "Желтая субмарина" никак не могла поймать Месси, а это всегда чревато проблемами. В итоге в одном из эпизодов Лео протащил мяч по центру, отбросил на Суареса - и тот эффектным крученым ударом отправил его в дальнюю девятку.

К концу первого тайма "Барса" создала еще 2-3 шикарных шанса. "Вильярреал" ответил на это мощным выстрелом Бакки с угла - выручил Тер Штеген. Ну а затем случился шедевр имени Гризманна - первый такой для француза в сине-гранатовой форме. Месси эффектно пяткой оставил на Антуана - и тот запустил парашют над головой Асенхо в лучших традициях самого Лео. Гениальный гол!

После перерыва характер игры не поменялся - "Барса" продолжала атаковать и играть в свое удовольствие, чего за ней не замечалось уже очень давно. Проходило много вертикальных пасов; Месси регулярно получал мяч в опасных зонах; много пользы на всех участках приносил Гризманн. В то же время "Подводники" после замены Иборры на 36-летнего Бруно Сориано стали многовато проигрывать в средней зоне и почти не доходили до чужих ворот.

Лишь в концовке кое-какую активность продемонстрировал Чуквезе, но его общими усилиями остановили Тер Штеген и защитники. У "Барсы" же забил мяч Месси, но его отменили судьи из-за офсайда, случившегося примерно за минуту до взятия ворот.

Впрочем, вряд ли Лео сильно расстроился - в конце концов, Фати впоследствии таки довел счет до разгромного. Да и в целом его команда впервые за много месяцев победила сильного соперника по делу и при хорошей игре. "Вильярреал" ведь перед "Барселоной" выиграл 5 игр из 6. Другое дело, что в таблице каталонцам это уже вряд ли поможет - между ними и "Реалом" 4 очка, и отыграть их за оставшиеся 4 тура будет архисложно.

Что же касается "Желтой Субмарины", то она осталась 5-й и отстает от зоны ЛЧ на 3 очка. Вся основная борьба за нее у команды Хави Кальехи еще впереди.

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 1:4

Голы: Жерар Морено, 14 - Пау Торрес, 3 (автогол), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

"Вильярреал": Асенхо - Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Чуквезе, Замбо Ангисса, Иборра (Бруно, 46, (Фер Ниньо, 70)), Касорла (Ману Тригерос, 56) - Жерар Морено (Мой Гомес, 46), Пако Алькасер (Бакка, 36)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду (Ракитич, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба - Видаль, Бускетс (Брейтуэйт, 73), Серхи Роберто - Гризманн (Фати, 72) - Месси, Суарес (Рики Пуч, 60)

Предупреждение: Пау Торрес, 17