  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вильярреал - Барселона 1:4. Словно в эпоху MSN
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал - Барселона 1:4. Словно в эпоху MSN

Испания
(1 голосов)

Лучшая игра каталонцев после рестарта

Вильярреал - Барселона 1:4. Словно в эпоху MSN
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Оказавшись на грани отставки, Кике Сетьен предложил свежие тактические решения. Месси ушел с правого фланга в нападение, а полузащита перестроилась в ромб с Гризманном на острие. "Вильярреал" к этому так и не адаптировался за все 90 минут.

"Барселона" была лучше по ходу каждого из отрезков, и уже на 3-й минуте открыла счет - Торрес срезал мяч в свои после прострела Альбы.

Впоследствии фокус с рывками Жорди за спины защитникам "Барса" использовала еще десяток раз, и только чудо помогло "Подводникам" не пропустить еще от ног чрезвычайно активного латераля.

Ну а другое чудо позволило команде Хави Кальехи сравнять счет в первой же вылазке на чужую половину - Морено добил мяч в сетку после плотного удара Касорлы и сэйва Тер Штегена.

"Барса", однако, на этот мяч внимания не обратила и продолжила делать разницу. "Желтая субмарина" никак не могла поймать Месси, а это всегда чревато проблемами. В итоге в одном из эпизодов Лео протащил мяч по центру, отбросил на Суареса - и тот эффектным крученым ударом отправил его в дальнюю девятку.

К концу первого тайма "Барса" создала еще 2-3 шикарных шанса. "Вильярреал" ответил на это мощным выстрелом Бакки с угла - выручил Тер Штеген. Ну а затем случился шедевр имени Гризманна - первый такой для француза в сине-гранатовой форме. Месси эффектно пяткой оставил на Антуана - и тот запустил парашют над головой Асенхо в лучших традициях самого Лео. Гениальный гол!

После перерыва характер игры не поменялся - "Барса" продолжала атаковать и играть в свое удовольствие, чего за ней не замечалось уже очень давно. Проходило много вертикальных пасов; Месси регулярно получал мяч в опасных зонах; много пользы на всех участках приносил Гризманн. В то же время "Подводники" после замены Иборры на 36-летнего Бруно Сориано стали многовато проигрывать в средней зоне и почти не доходили до чужих ворот.

Лишь в концовке кое-какую активность продемонстрировал Чуквезе, но его общими усилиями остановили Тер Штеген и защитники. У "Барсы" же забил мяч Месси, но его отменили судьи из-за офсайда, случившегося примерно за минуту до взятия ворот.

Впрочем, вряд ли Лео сильно расстроился - в конце концов, Фати впоследствии таки довел счет до разгромного. Да и в целом его команда впервые за много месяцев победила сильного соперника по делу и при хорошей игре. "Вильярреал" ведь перед "Барселоной" выиграл 5 игр из 6. Другое дело, что в таблице каталонцам это уже вряд ли поможет - между ними и "Реалом" 4 очка, и отыграть их за оставшиеся 4 тура будет архисложно.

Что же касается "Желтой Субмарины", то она осталась 5-й и отстает от зоны ЛЧ на 3 очка. Вся основная борьба за нее у команды Хави Кальехи еще впереди.

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 1:4

Голы: Жерар Морено, 14 - Пау Торрес, 3 (автогол), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

"Вильярреал": Асенхо - Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Чуквезе, Замбо Ангисса, Иборра (Бруно, 46, (Фер Ниньо, 70)), Касорла (Ману Тригерос, 56) - Жерар Морено (Мой Гомес, 46), Пако Алькасер (Бакка, 36)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду (Ракитич, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба - Видаль, Бускетс (Брейтуэйт, 73), Серхи Роберто - Гризманн (Фати, 72) - Месси, Суарес (Рики Пуч, 60)

Предупреждение: Пау Торрес, 17

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
06.07.2020 в 01:38
Ефектна гранавіть Кіка взявся за голову, не сподіваючись на такий стоячий Вільяреал. Невже доведеться розпаковувати речі? В його роки це дуже важко. Прикро звичайно, що жовті покладали великі надії і так просрали матч. Відстані між лініями особливо в першому таймі були занадто великими, захист високо піднятий - ну хто так грає проти Барси? Рауль Альбіоль вирішив показати Піке свою перевагу по дерев'яності? ну шо це таке? а де фоли? Підкати? зараз Барса не в тому фінансовому становищі, щоб запезпечити своїм "зіркам" допомогу арбітрів, як це було постійно в попередні роки, коли до Мессі ніхто навіть торкнутися не мав права! Потрібно було зіграти більш брутальніше, адже футбол-контактний вид спорту. Розтормошить потрібно карліка, бо останнім часом в нього погано з самообладанієм. Нагадати йому про скляні ноги і Суаресу також непогано було б нагадати.. І тоді мали б шансиа так... ех... розчарували чуть. ну нічо..пляшечку шампанського відкриєм через кілька турів все рівно
Ответить
+2
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
06.07.2020 в 01:11
Всех, кто за Барсу, с победой!!! Игра получилась интересной, особенно первый тайм. Удивительно, что у них такое желание играть, не падают духом, хотя параллельно у главного соперника, что не игра после карантина, то беспредел. На чемпионство расчитывать не стоит, так надо было играть и предыдущие игры, но ещё ЛЧ. PS. Вопрос стервятникам. Так что Месси ко дну тянет Барсу? Отвечу вам, это злые, завистливые языки, никак не связанные с мозгами, так говорят. Диванные эксперты....
Ответить
+8
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
06.07.2020 в 01:19
Та даМессі ваш дуже хорош при обведенні стоячих жовтих фішок, особливо коли опорні півзахисники пішли на перекур Такі матчі для нього просто мрія! Тому зарано одягати рожеві окуляри та припудрьовать мізки. Це лише один матч
Ответить
+2
-9
avatar
MES QUE UN CLUB
06.07.2020 в 01:26
Витюнчик, я вопрос задал стервятникам. Уж не обессудь, ты сам себя к этим мерзавцам примазал.
+7
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
06.07.2020 в 01:44
Ну я не міг не отвєтітьа чому завіслівиє? Шо такого успішного в другому місці?
+2
-6
Algrab (Костопiль)
06.07.2020 в 01:56
0
-5
avatar
Muxtarr (Днепр)
06.07.2020 в 01:08
Наконец-то отличная игра и в защите (почти) и в нападении. Сменили схему и сразу забегала команда, и Гризманну место на поле нашлось, и Месси феерил. И - о чудо! - можно оказывается проводить четыре замены до 70-й минуты, это правилами не запрещено. И даже ПЯТУЮ замену можно провести.Как жаль что команда так начала играть когда чемпионат уже просран, и просран самой же Барсой не в очень тяжелых матчах...
Ответить
+7
-1
metall5291 (Kharkiv)
06.07.2020 в 01:03
На удивление хорошо сыграла Барселона, как в лучшие свои времена. То ли игроки Барсы вспомнили, кто они, то ли Вильяреал был не готов, но голевые моменты и голы Барса создавала с легкостью. Мадридскому Реалу не расслабляться. С такой игрой Барса возьмет максимум очков.
Ответить
+2
-8
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
06.07.2020 в 01:10
Запевняю, що така гра була лише в одному матчі на фоні жовтих фішок навіть ця недолуга Барса виглядала як супер команда зате тепер спокійно можем розраховувати на 3 очки
Ответить
+2
-9
Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 00:56
Ну наконец-то Барса проснулась и показала Игру. Но не поздно ли?
Ответить
+2
-7
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
06.07.2020 в 01:03
Тут скоріше провал в тактиці Вільяреалу. В ключових моментах захист просто стояв. Тому не бачу в цьому суттєвих заслуг Барселони. Вони використали моменти, які їм дозволив суперник по своїй необачності чи то настройці на матч
Ответить
+2
-9


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...