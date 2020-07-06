Кто сказал, что Месси и Гризманн не могут играть вместе! ВИДЕО шедевра от Антуана

Фактически сразу после трансфера Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" встал вопрос: сможет ли Антуан сыграться с главной звездой каталонцев Лионелем Месси. В течение сезона было больше негативных примеров, однако в последнем матче - против "Вильярреала" - произошел показательный эпизод: когда две звезды находят общий язык, зрители становятся свидетелями шедевра. На 45-й минуте Месси пошел в проход на трех защитников, но неожиданно оставил мяч под удар Гризманну, а тот классно перебросил голкипера мягким ударом с линии штрафной площади! Очень эффектно и эффективно. "Барселона" в итоге победила 4:1.

Magisterial goal from Antoine Griezmann with Ray Hudson commentary.. pic.twitter.com/Oin2S5JWZz — Saeed Sarbazi (@saeedsarbazi) July 5, 2020

Видео гола Антуана Гризманна - на видео, начиная с 00:01:00