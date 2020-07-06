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Президент Барсы намекнул на помощь Реалу от VAR, а также рассказал про будущее Месси и Сетьена в клубе
Слово Бартомеу
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу оценил работу судей на матче мадридского "Реала" с "Атлетиком" (1:0) в 34-м туре Ла Лиги. Также Жозеп развенчал слухи о том, что Месси и Сетьен покинут клуб. Цитирует босса клуба AS.
"Я видел конец второго тайма в Бильбао. У меня неприятные ощущения, ведь Примера – лучшая лига в мире, но VAR после карантина несправедлив и оказывает влияние на некоторые результаты. Такое впечатление, что система всегда благоволит одной команде. Мы уже разговаривали с представителями Королевской испанской футбольной федерации".
"Я знаю, что ходили слухи об отставке Сетьена. Они ложные, у Кике есть наша поддержка. "Барселона" будет бороться до самого финиша в Ла Лиге, а затем в ЛЧ".
"Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что сейчас ведутся переговоры со многими игроками. Месси хочет продолжить карьеру в Каталонии, мы планируем наслаждаться его игрой и дальше. Лионель неоднократно заявлял, что готов завершить свою профессиональную карьеру в "Барселоне".