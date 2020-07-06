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Президент Барсы намекнул на помощь Реалу от VAR, а также рассказал про будущее Месси и Сетьена в клубе

Испания
(1 голосов)

Слово Бартомеу

Президент Барсы намекнул на помощь Реалу от VAR, а также рассказал про будущее Месси и Сетьена в клубе
Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу оценил работу судей на матче мадридского "Реала" с "Атлетиком" (1:0) в 34-м туре Ла Лиги. Также Жозеп развенчал слухи о том, что Месси и Сетьен покинут клуб. Цитирует босса клуба AS.

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"Я видел конец второго тайма в Бильбао. У меня неприятные ощущения, ведь Примера – лучшая лига в мире, но VAR после карантина несправедлив и оказывает влияние на некоторые результаты. Такое впечатление, что система всегда благоволит одной команде. Мы уже разговаривали с представителями Королевской испанской футбольной федерации".

"Я знаю, что ходили слухи об отставке Сетьена. Они ложные, у Кике есть наша поддержка. "Барселона" будет бороться до самого финиша в Ла Лиге, а затем в ЛЧ".

"Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что сейчас ведутся переговоры со многими игроками. Месси хочет продолжить карьеру в Каталонии, мы планируем наслаждаться его игрой и дальше. Лионель неоднократно заявлял, что готов завершить свою профессиональную карьеру в "Барселоне".

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В статье: Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Кике Сетьен VAR
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.07.2020 в 09:22
С какой стати ... Примера – лучшая лига в мире...?
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