Президент Барсы намекнул на помощь Реалу от VAR, а также рассказал про будущее Месси и Сетьена в клубе

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу оценил работу судей на матче мадридского "Реала" с "Атлетиком" (1:0) в 34-м туре Ла Лиги. Также Жозеп развенчал слухи о том, что Месси и Сетьен покинут клуб. Цитирует босса клуба AS.

"Я видел конец второго тайма в Бильбао. У меня неприятные ощущения, ведь Примера – лучшая лига в мире, но VAR после карантина несправедлив и оказывает влияние на некоторые результаты. Такое впечатление, что система всегда благоволит одной команде. Мы уже разговаривали с представителями Королевской испанской футбольной федерации".

"Я знаю, что ходили слухи об отставке Сетьена. Они ложные, у Кике есть наша поддержка. "Барселона" будет бороться до самого финиша в Ла Лиге, а затем в ЛЧ".