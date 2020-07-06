Сетьен: Я все меньше доверяю VAR

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча 34-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:1). "Сине-гранатовые" отстают от "Реала" на 4 очка за 4 тура до финиша чемпионата Испании. Цитирует специалиста Marca и Mundo Deportivo.

"Посмотрим, что произойдет дальше. Есть надежда, что у нас получится поддерживать этот уровень. Потенциальная осечка "Реала"? Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Я очень доволен нашей игрой. Нам многое удавалось благодаря хорошему взаимодействию Суареса, Месси и Гризманна. Мы немного поменяли структуру, Антуан нашел себя на поле и забил прекрасный гол".