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Сетьен: Я все меньше доверяю VAR

Испания
(2 голосов)

Кике на связи

Сетьен: Я все меньше доверяю VAR
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча 34-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:1). "Сине-гранатовые" отстают от "Реала" на 4 очка за 4 тура до финиша чемпионата Испании. Цитирует специалиста Marca и Mundo Deportivo.

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"Посмотрим, что произойдет дальше. Есть надежда, что у нас получится поддерживать этот уровень. Потенциальная осечка "Реала"? Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Я очень доволен нашей игрой. Нам многое удавалось благодаря хорошему взаимодействию Суареса, Месси и Гризманна. Мы немного поменяли структуру, Антуан нашел себя на поле и забил прекрасный гол".

"VAR? Президент уже все прокомментировал. Тем не менее, я все меньше доверяю системе. Мне кажется, что этот инструмент делает футбол справедливее, но на данный момент его уже не хватает. Я про интерпретацию эпизодов при многократном просмотре повторов".

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В статье: Барселона Вильярреал Кике Сетьен
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
06.07.2020 в 10:12
берите Монзуль ) будете в шоке ))
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