Каталонские цифры: Суарес вошел в тройку бомбардиров Барселоны, Фати забил 9000-й гол в истории клуба

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" уступил "Барселоне" (4:1). В составе "сине-гранатовых" голами отметились Антуан Гризманн, Луис Суарес, Ансу Фати и еще один мяч в свои ворота забил защитник "желтой субмарины" Пау Торрес.

Таким образом, Суарес вышел на третье место в списке бомбардиров "Барселоны" за всю историю, как сообщает Gracenote Live. Он сравнялся по числу голов с Ласло Кубалой (194 гола). Второе место в рейтинге занимает Сезар Родригес (232). Возглавляет список Лионель Месси (630).

⚽ - Most goals for FC Barcelona in all competitions 630 - Lionel Messi 232 - César Rodríguez 194 - Ladislao Kubala 194 - @LuisSuarez9 (+1) #VillarrealBarça

Интересно, что гол Ансу Фати стал 9000-м в истории каталонского клуба. Для самого 17-летнего игрока этот забитый мяч стал шестым в чемпионате Испании.

M I L E S T O N E !



That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!



