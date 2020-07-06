Каталонские цифры: Суарес вошел в тройку бомбардиров Барселоны, Фати забил 9000-й гол в истории клуба

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" уступил "Барселоне" (4:1). В составе "сине-гранатовых" голами отметились Антуан Гризманн, Луис Суарес, Ансу Фати и еще один мяч в свои ворота забил защитник "желтой субмарины" Пау Торрес.

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Таким образом, Суарес вышел на третье место в списке бомбардиров "Барселоны" за всю историю, как сообщает Gracenote Live. Он сравнялся по числу голов с Ласло Кубалой (194 гола). Второе место в рейтинге занимает Сезар Родригес (232). Возглавляет список Лионель Месси (630).

⚽ - Most goals for FC Barcelona in all competitions



630 - Lionel Messi

232 - César Rodríguez

194 - Ladislao Kubala

194 - @LuisSuarez9 (+1)#VillarrealBarça — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 5, 2020

Интересно, что гол Ансу Фати стал 9000-м в истории каталонского клуба. Для самого 17-летнего игрока этот забитый мяч стал шестым в чемпионате Испании.