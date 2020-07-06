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Пике: Нам не нравится отставать от Реала, но мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию
Гонка еще не завершена
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал ситуацию в турнирной таблице Ла Лиги после победы над "Вильярреалом" (4:1). Цитирует испанца Mundo Deportivo.
"Эти три очка очень важны для продолжения борьбы с "Реалом". Мы играли отлично, нужно продолжать в том же духе. Нам не нравится отставать, но мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию, хоть это и будет очень трудно. Соперники буду адаптироваться к нашей схеме, но мы знаем, что тренер команды найдет новые решения".
"Реал" возглавляет турнирную таблицу Примеры (77 очков). "Барселона" занимает второе место (73 балла). В следующем туре каталонцы встретятся с "Эспаньолом" в рамках дерби уже послезавтра, 8 июля.