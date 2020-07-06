Барселона продолжает следить за конфликтным Ндомбеле

Каталонская "Барселона" уже официально объявила о переходе Миралема Пьянича, который состоится после окончания сезона. Однако, руководство продолжает искать варианты усиления центра поля.

Как сообщает L'Equipe, действующий чемпион Испании очень внимательно следит за Танги Ндомбеле. У француза конфликт с Моуриньо в "Тоттенхэме", а потому его летний уход - весьма вероятен. На данный момент, каталонцы не делали официальных предложений.

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Помешать "Барселоне" планирует французский "ПСЖ". Спортивный директор Леонадро также заинтересован в Танги и планирует летом опередить каталонцев.

В этом сезоне на счету Ндомбеле 28 матчей, в которых он отметился шестью голевыми действиями (2+4).