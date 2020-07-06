  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Симеоне: Реал часто бьет пенальти, так как много времени проводит в атаке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне: Реал часто бьет пенальти, так как много времени проводит в атаке

Испания
(1 голосов)

Согласны?

Симеоне: Реал часто бьет пенальти, так как много времени проводит в атаке
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал частые назначение пенальти в пользу мадридского "Реала".

"ВАР разоблачает все. Раньше у нас было возможности увидеть мелкие моменты, но сейчас все иначе. К тому же, не стоит забывать, что судьи - это тоже люди, которые могут ошибаться.

ВАР делает футбол справедливее. Некоторые команды получают больше привилегий, так как много атакуют. "Реал" - именно такая команда", - цитирует испанца Goal.

Читайте такжеСетьен: Я все меньше доверяю VAR

Отметим, что благодаря частым пенальти, капитан "сливочных" побил несколько рекордов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
06.07.2020 в 17:47
Згідний на всі 100. Слова правильного чоловіка, а не балерин.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...