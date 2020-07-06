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Симеоне: Реал часто бьет пенальти, так как много времени проводит в атаке
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал частые назначение пенальти в пользу мадридского "Реала".
"ВАР разоблачает все. Раньше у нас было возможности увидеть мелкие моменты, но сейчас все иначе. К тому же, не стоит забывать, что судьи - это тоже люди, которые могут ошибаться.
ВАР делает футбол справедливее. Некоторые команды получают больше привилегий, так как много атакуют. "Реал" - именно такая команда", - цитирует испанца Goal.
Отметим, что благодаря частым пенальти, капитан "сливочных" побил несколько рекордов.