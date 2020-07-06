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Аллегри: Я мог возглавить Реал, но был морально привязан к Ювентусу

Испания
(1 голосов)

Итальянец остался верен слову и контракту

Аллегри: Я мог возглавить Реал, но был морально привязан к Ювентусу
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский наставник Макс Аллегри рассказал, как отказался возглавить "Реал", а также оценил работу Зидана во главе "сливочных".

"Два года назад у меня был контакт с "Реалом", но тогда я работал в "Ювентусе". Помимо этого, я был морально привязан к "зебрам" и болельщикам.

Работа Зидана? Он нашел идеальный баланс в "Реале". Он идеально использует на поле Каземиро и для меня это говорит о его тактической грамотности", - цитирует итальянца Marca.

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Отметим, что после отказа Аллегри мадридский клуб возглавил Хулен Лопетеги, но долго в клубе не проработал.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 20:21
Спасибо, не надо.
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0
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
06.07.2020 в 21:10
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0
0


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