Аллегри: Я мог возглавить Реал, но был морально привязан к Ювентусу

Итальянский наставник Макс Аллегри рассказал, как отказался возглавить "Реал", а также оценил работу Зидана во главе "сливочных".

"Два года назад у меня был контакт с "Реалом", но тогда я работал в "Ювентусе". Помимо этого, я был морально привязан к "зебрам" и болельщикам.

Работа Зидана? Он нашел идеальный баланс в "Реале". Он идеально использует на поле Каземиро и для меня это говорит о его тактической грамотности", - цитирует итальянца Marca.

Отметим, что после отказа Аллегри мадридский клуб возглавил Хулен Лопетеги, но долго в клубе не проработал.