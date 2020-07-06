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Примера. 34-й тур. Реал Сосьедад снова без победы

Испания
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Завершение тура

Примера. 34-й тур. Реал Сосьедад снова без победы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 34-й тур. Реал Сосьедад снова без победы - изображение 1

Валенсия. Estadio Camilo Canо
"Леванте" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Хосе Моралес 16 - Александер Исак 12

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Серхио Леон 88), Неманья Радоя, Хосе Моралес (Рохер Марти 72), Рубен Везу, Серхио Постиго (Робер 83), Рубен Рочина (Эрнани 83), Никола Вукчевич (Гонсало Мелеро 72), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья

"Реал Сосьедад": Мигель Анхель Мойя, Кристиан Португес, Микель Мерино, Александер Исак (Виллиан Жозе 84), Мартин Эдегор (Игор Субельдия 54), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 68), Айен Муньос (Начо Монреаль 84), Ариц Элустондо, Мартин Субименди (Диего Льоренте 54)

Предупреждения: Никола Вукчевич 67, Серхио Постиго 90, Гонсало Мелеро 90+5 - Мартин Субименди 14, Ариц Элустондо 63

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Леванте (Валенсия) Севилья (Испания) Эйбар
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