Возвращение близко? Лоран Блан претендент на пост тренера Валенсии

На прошлой неделе, Альберт Селадес, после ряда неутешительных результатов, был уволен с поста тренера "Валенсии".

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Как сообщает L’Equipe, "летучие мыши" хотят пригласить Лорана Блана. Именно француз - приоритетный вариант для руководства. Наставник же не работал с командами после того, как покинул "ПСЖ" в 2016-м.

Отметим, что сейчас "Валенсия" занимает девятую строчку в Ла Лиге.