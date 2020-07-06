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Возвращение близко? Лоран Блан претендент на пост тренера Валенсии

Испания
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Многие француза уже могли забыть

Возвращение близко? Лоран Блан претендент на пост тренера Валенсии
UA-Футбол
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На прошлой неделе, Альберт Селадес, после ряда неутешительных результатов, был уволен с поста тренера "Валенсии".

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Как сообщает L’Equipe, "летучие мыши" хотят пригласить Лорана Блана. Именно француз - приоритетный вариант для руководства. Наставник же не работал с командами после того, как покинул "ПСЖ" в 2016-м.

Отметим, что сейчас "Валенсия" занимает девятую строчку в Ла Лиге.

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В статье: Лоран Блан Валенсия
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