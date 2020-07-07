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Драма последних минут. Полевой игрок парирует удар голкипера и спасает победу для Севильи

Испания
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Севилья - Эйбар ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Драма последних минут. Полевой игрок парирует удар голкипера и спасает победу для Севильи
UA-Футбол
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"Севилья" усердно работала ради своей победа в матче 34-го тура Ла Лиги, и все шло довольно спокойно. Пока на последних минутах не состоялась драма. В моменте с выходом на ворота Кике Гарсии мяч попал в штангу, а Томаш Вацлик, - голкипер нервионцев, - травмировался. Поскольку все замены уже были использованы, в рамку стал полевой игрок – Лукас Окампос, ранее забивший единственный гол в матче.

"Эйбар" пошел на штурм и едва не забил спасительный гол. Примечательно, что супер-шанс был у голкипера "оружейников" Дмитровича, но Окампос парировал. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 34-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Эйбар".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Эйбар" 1:0
Гол: Лукас Окампос 56

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В статье: Чемпионат Испании Севилья (Испания) Эйбар
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