Драма последних минут. Полевой игрок парирует удар голкипера и спасает победу для Севильи

"Севилья" усердно работала ради своей победа в матче 34-го тура Ла Лиги, и все шло довольно спокойно. Пока на последних минутах не состоялась драма. В моменте с выходом на ворота Кике Гарсии мяч попал в штангу, а Томаш Вацлик, - голкипер нервионцев, - травмировался. Поскольку все замены уже были использованы, в рамку стал полевой игрок – Лукас Окампос, ранее забивший единственный гол в матче.

"Эйбар" пошел на штурм и едва не забил спасительный гол. Примечательно, что супер-шанс был у голкипера "оружейников" Дмитровича, но Окампос парировал. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 34-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Эйбар".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эйбар" 1:0

Гол: Лукас Окампос 56