В стиле Златана. Молодой швед, экс-игрок Боруссии Д, напомнил о себе виртуозным голом в Ла Лиге. ВИДЕО

Александер Исак был одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании до карантина. Однако после возобновления чемпионата швед, не прижившийся в "Боруссии" Д, забивает мало. Оно и не удивительно, "Реал Сосьедад" – в кризисе.

Но в 34-м туре Исак напомнил о себе виртуозным голом – в стиле своего соотечественника Златана Ибрагимовича. Швед забил ударом пяткой с разворота. Этот гол, кстати, не помог "Реал Сосьедаду" обыграть "Леванте" – ничья 1:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 34-го тура Ла Лиги.

Валенсия. Estadio Camilo Canо

"Леванте" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Хосе Моралес 16 - Александер Исак 12