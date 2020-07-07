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В стиле Златана. Молодой швед, экс-игрок Боруссии Д, напомнил о себе виртуозным голом в Ла Лиге. ВИДЕО

Испания
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Леванте - Реал Сосьедад ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

В стиле Златана. Молодой швед, экс-игрок Боруссии Д, напомнил о себе виртуозным голом в Ла Лиге. ВИДЕО
UA-Футбол
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Александер Исак был одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании до карантина. Однако после возобновления чемпионата швед, не прижившийся в "Боруссии" Д, забивает мало. Оно и не удивительно, "Реал Сосьедад" – в кризисе.

Но в 34-м туре Исак напомнил о себе виртуозным голом – в стиле своего соотечественника Златана Ибрагимовича. Швед забил ударом пяткой с разворота. Этот гол, кстати, не помог "Реал Сосьедаду" обыграть "Леванте" – ничья 1:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 34-го тура Ла Лиги.

Валенсия. Estadio Camilo Canо
"Леванте" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Хосе Моралес 16 - Александер Исак 12

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Леванте (Валенсия) Александер Исак
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