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Футболисты Реала откажутся от премий за все трофеи, которые выиграют в этом сезоне

Испания
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"Сливочные" не нуждаются в дополнительных монетах?

Футболисты Реала откажутся от премий за все трофеи, которые выиграют в этом сезоне
Новина українською

Игроки мадридского "Реала" с пониманием относятся к финансовым трудностям, которые столичный клуб испытывает из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Футболисты "королевского клуба" откажутся от премиальных за все трофеи, которые им удастся выиграть в рамках текущей кампании.

По информации El Chiringuito TV, таким образом "меренги" хотят поддержать руководство.

Сейчас "Реал" лидирует в Ла Лиге, отрыв от каталонской "Барселоны" составляет 4 очка за 4 тура до конца чемпионата Испании. Также "Реалу" нужно сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2).

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В статье: Реал (Мадрид) коронавирус
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