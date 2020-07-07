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Футболисты Реала откажутся от премий за все трофеи, которые выиграют в этом сезоне
"Сливочные" не нуждаются в дополнительных монетах?
Игроки мадридского "Реала" с пониманием относятся к финансовым трудностям, которые столичный клуб испытывает из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Футболисты "королевского клуба" откажутся от премиальных за все трофеи, которые им удастся выиграть в рамках текущей кампании.
По информации El Chiringuito TV, таким образом "меренги" хотят поддержать руководство.
????¡EXCLUSINDA! #INDA: "Los jugadores del MADRID van a RENUNCIAR a las PRIMAS si ganan TÍTULOS". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/HbQbrhorJF— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2020
Сейчас "Реал" лидирует в Ла Лиге, отрыв от каталонской "Барселоны" составляет 4 очка за 4 тура до конца чемпионата Испании. Также "Реалу" нужно сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2).