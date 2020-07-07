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Президент Барселоны: Я не думал о том, чтобы уйти в отставку – наоборот, пришло время усердно работать

Испания
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Directed by Robert B. Weide

Президент Барселоны: Я не думал о том, чтобы уйти в отставку – наоборот, пришло время усердно работать
Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал комментарий El món a RAC1 после аудиторской проверки по аккаунтам, которые принадлежат компании I3Ventures, с которых публиковались критические сообщения в адрес игроков команды.

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"Я не думал о том, чтобы уйти в отставку. Наоборот, пришло время усердно работать. Никакой коррупции или вербовки. Аудит показал, что некоторые вещи были правильными, а некоторые – неправильными, но очевидно, что вопрос о клевете или об оплате сообщений не соответствует действительности".

"Я принял решение нанять компанию I3Ventures. В ней я был уверен сильнее всего. Мы не устраивали конкурс, было решено, что эта компания выставит счета различным отделам клуба. Аудит пришел к выводу, что деньги, которые заплатили за все работы, коррелируется с рынком. Я не знаю, были ли у I3Ventures клиенты, которые выступают против независимости Каталонии. Они сделали качественную работу для "Барселоны", но многое еще предстоит впереди".

Ранее сообщалось, что "Барселона" наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Цель была в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети, защитив репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам (Хави, Пуйоль), текущему составу (Месси, Пике) и противникам Бартомеу (Гвардиола).

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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