Президент Барселоны: Я не думал о том, чтобы уйти в отставку – наоборот, пришло время усердно работать

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал комментарий El món a RAC1 после аудиторской проверки по аккаунтам, которые принадлежат компании I3Ventures, с которых публиковались критические сообщения в адрес игроков команды.

Ранее сообщалось, что "Барселона" наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Цель была в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети, защитив репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам (Хави, Пуйоль), текущему составу (Месси, Пике) и противникам Бартомеу (Гвардиола).

The conclusions of the audit report of the firm @PwC are that in the hiring by the Club of various services related to the monitoring and analysis of networks, no defamatory campaign was commissioned against anyone, and there was no corrupt conduct.