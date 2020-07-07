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Барселона - Эспаньол. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Эспаньол: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Эспаньол. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Это будет необычное дерби. Дерби, к которому обе команды подходят с разочарованием. "Барса" близка к тому, чтобы отдать чемпионский титул "Реалу", а "Эспаньол" – в шаге от вылета из элиты.

Матч 35-го тура состоится 08.07.2020 в 23:00. Онлайн текстовая трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. В разделе "Испания" вы найдете анонс и прогноз матча >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция каталонского дерби в Украине – "Футбол 3". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Барселона" - "Эспаньол"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Eleven Sports 1 Poland, Canal + Sport 2 Poland.

Смотреть матч онлайн
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эспаньол (Барселона) Где смотреть футбол
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