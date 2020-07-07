Барселона - Эспаньол. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Это будет необычное дерби. Дерби, к которому обе команды подходят с разочарованием. "Барса" близка к тому, чтобы отдать чемпионский титул "Реалу", а "Эспаньол" – в шаге от вылета из элиты.

Матч 35-го тура состоится 08.07.2020 в 23:00. Онлайн текстовая трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. В разделе "Испания" вы найдете анонс и прогноз матча >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция каталонского дерби в Украине – "Футбол 3". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Барселона" - "Эспаньол"?