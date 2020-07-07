"Гнев Месси был на уровне стратосферы". Бартомеу сообщил Лео, что зарплату аргентинца урежут

Каталонская "Барселона" хочет сократить оклад лидера и капитана команды Лионеля Месси. Журналист Okdiario Эдуардо Инда рассказал о деталях трудового договора аргентинца. Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года.

"Продление соглашения Месси – это что-то невероятное. Боссы систематически измываются над Лионелем. Уже было оговорено продление до 2023 года, но Бартомеу связался с его окружением, чтобы сообщить об уменьшении зарплаты. Хотя, они все согласовали в конце мая. Гнев Месси был на уровне стратосферы! Не из-за денег, а из-за проявленного неуважения".

Месси получает около 50 миллионов евро за сезон – клуб не может позволить себе выплаты таких сумм. Если "Барселона" приобретет Неймара или Лаутаро Мартинеса, то это повысит и без того большую финансовую нагрузку на руководство.