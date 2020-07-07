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"Гнев Месси был на уровне стратосферы". Бартомеу сообщил Лео, что зарплату аргентинца урежут

Испания
(3 голосов)

Дело в неуважении

"Гнев Месси был на уровне стратосферы". Бартомеу сообщил Лео, что зарплату аргентинца урежут
Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет сократить оклад лидера и капитана команды Лионеля Месси. Журналист Okdiario Эдуардо Инда рассказал о деталях трудового договора аргентинца. Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года.

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"Продление соглашения Месси – это что-то невероятное. Боссы систематически измываются над Лионелем. Уже было оговорено продление до 2023 года, но Бартомеу связался с его окружением, чтобы сообщить об уменьшении зарплаты. Хотя, они все согласовали в конце мая. Гнев Месси был на уровне стратосферы! Не из-за денег, а из-за проявленного неуважения".

Месси получает около 50 миллионов евро за сезон – клуб не может позволить себе выплаты таких сумм. Если "Барселона" приобретет Неймара или Лаутаро Мартинеса, то это повысит и без того большую финансовую нагрузку на руководство.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
Okdiario

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Комментарии (9)
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ivanovaanzhe
07.07.2020 в 15:00
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Dimka26 (Чернигов)
07.07.2020 в 14:45
Месси совсем крышей поехал. Ты капитан и в первую очередь тебе должны урезать зарплату. Какой ты капитан? Если боишься первый принять удар на себя в команде. Разбаловали мальчика.
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0
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Лекарь (село Дарница)
07.07.2020 в 14:49
Ну, как бы, если в конце мая было что-то договорено, то я не понимаю, почему пошел откат договоренностей? Возможно это потому, что боссы Барсы хотели, чтобы прошел срок, когда Месси может уйти бесплатно. А когда эта дата прошла, тогда можно руки Месси выкручивать, зарплату уменьшать. Тут вопрос не к Месси, а к боссам клуба.
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Trztrqtr (Украина)
07.07.2020 в 14:54
Как может пройти срок когда Месси может уйти бесплатно, если не подписано новое соглашение? А если подписано, то все зафиксировано-о чем тогда разговор в принципе?
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Dimka26 (Чернигов)
07.07.2020 в 14:54
И что, что оговорено? ВЫплачивать такую зарплату - это большой груз. а если еще и купить кого-то надо?ему и так все лижут и позволяют большее. чем положено. ему бы про уважение заикаться.
+1
0
Trztrqtr (Украина)
07.07.2020 в 15:20
В смысле-и что? Если прописал в контракте-плати. Нет-суд заставит. Если не прописано и все было только на словах то Месси может винить только себя что поверил.
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adidas77 (Cумы)
07.07.2020 в 14:33
А за неуважение к клубу, одноклубникам, к тренерскому составу! За корону на голове, которая выросла до неимоверных размеров и давно уже мешает развиваться клубу, не надо снижать зарплату?Вопрос конечно риторический....
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Лекарь (село Дарница)
07.07.2020 в 14:33
#пересвсекупил
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Algrab (Костопiль)
07.07.2020 в 15:27
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