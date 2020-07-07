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Жозеп Бартомеу: Месси хочет завершить карьеру в Барсе. Мы обязаны продлить его контракт
Президент "сине-гранатовых" прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта Лео
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями насчет будущего Лео Месси в команде.
"Его контракт истекает в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его. В прошлый раз мы общались в субботу.
Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами – много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать.
Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в "Барсе", и сказал мне об этом", – рассказал Жозеп Бартомеу.
Ранее, журналист Okdiario Эдуардо Инда сообщал, что руководство "Барсы" хочет снизить оклад капитана каталонцев.