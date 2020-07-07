Жозеп Бартомеу: Месси хочет завершить карьеру в Барсе. Мы обязаны продлить его контракт

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями насчет будущего Лео Месси в команде.

"Его контракт истекает в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его. В прошлый раз мы общались в субботу.

Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами – много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать.

Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в "Барсе", и сказал мне об этом", – рассказал Жозеп Бартомеу.