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Жозеп Бартомеу: Месси хочет завершить карьеру в Барсе. Мы обязаны продлить его контракт

Испания
(2 голосов)

Президент "сине-гранатовых" прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта Лео

Жозеп Бартомеу: Месси хочет завершить карьеру в Барсе. Мы обязаны продлить его контракт
Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями насчет будущего Лео Месси в команде.

"Его контракт истекает в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его. В прошлый раз мы общались в субботу.

Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами – много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать.

Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в "Барсе", и сказал мне об этом", – рассказал Жозеп Бартомеу.

Ранее, журналист Okdiario Эдуардо Инда сообщал, что руководство "Барсы" хочет снизить оклад капитана каталонцев.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2020 в 15:33
Ещё лет десять вас будет доить, пока не закончит карьеру , а потом станет вместо Абидаля)))
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