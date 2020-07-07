Севилья ищет нового вратаря и рассматривает голкипера Гранады Руи Силву

Marca сообщает, что "Севилья" находиться в поисках нового вратаря. Клуб рассматривает вариант с покупкой голкипера "Гранады" Руи Силвы.

В матче 34-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" кипер "Севильи" Томаш Вацлик повредил левое колено. По мнению испанского источника, это событие активизировало поиски нового вратаря на трансферном рынке.

Контракт 26-летнего португальця с "Гранадой" рассчитан до конца сезона 2020/2021, а сам Силва не хочет продлевать соглашение с клубом. "Гранада" готова продать игрока, но не менее чем за 15 млн евро.

В футболке "Гранады" Руи провел 56 матчей в Ла Лиге.