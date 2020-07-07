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Пеп Гвардиола: Хочу, чтобы Месси остался в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Испанец хочет, чтобы аргентинец продолжил играть в столице Каталонии

Пеп Гвардиола: Хочу, чтобы Месси остался в Барселоне
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе лидера "Барселоны" Лионеля Месси из клуба.

"Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в "Барселоне", – сказал испанский тренер.

Ранее, в СМИ появилась информация, что президент "Интера" лично заинтересовался в трансфере аргентинского форварда в миланский клуб.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пеп Гвардиола
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
07.07.2020 в 17:29
А можливо Гвардиола збирається до Мессі(в Барсу)?
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