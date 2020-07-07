  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сантос в пролете: CAS признал правоту Барселоны по делу Неймара
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сантос в пролете: CAS признал правоту Барселоны по делу Неймара

Испания
(1 голосов)

Каталонцы купили бразильца честно

Сантос в пролете: CAS признал правоту Барселоны по делу Неймара
Новина українською

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил иск "Сантоса", который обвинял "Барселону" в жульничестве при трансфере Неймара в 2013 году, сообщает AP.

Бразильцы требовали для "Барсы" свыше 61 млн евро штрафа, а также запрет на регистрацию новичков за то, что они якобы "простимулировали" решение отца и по совместительству агента Неймара расторгнуть предварительное соглашение с "Рыбами" и переехать на "Камп Ноу".

CAS, однако, с их аргументами не согласился, признав расторжение сделки законным, а выплаты каталонцев дополнительных бонусов отцу Неймара такими, которые не нарушают правил.

Теперь "Сантос" еще и обязан компенсировать "Барселоне" судебные издержки в размере около 20 тысяч швейцарских франков.

Напомним, Неймар играл за "Барселону" в 2013-17 годах и забил за клуб 105 голов в 186 матчах, после чего перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 млн евро.

Ранее сам Неймар проиграл "Барсе" суд на сумму около 7 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Барселона Сантос Неймар-старший
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
07.07.2020 в 22:51
Явно видно руку Переса...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...