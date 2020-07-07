Сантос в пролете: CAS признал правоту Барселоны по делу Неймара

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил иск "Сантоса", который обвинял "Барселону" в жульничестве при трансфере Неймара в 2013 году, сообщает AP.

Бразильцы требовали для "Барсы" свыше 61 млн евро штрафа, а также запрет на регистрацию новичков за то, что они якобы "простимулировали" решение отца и по совместительству агента Неймара расторгнуть предварительное соглашение с "Рыбами" и переехать на "Камп Ноу".

CAS, однако, с их аргументами не согласился, признав расторжение сделки законным, а выплаты каталонцев дополнительных бонусов отцу Неймара такими, которые не нарушают правил.

Теперь "Сантос" еще и обязан компенсировать "Барселоне" судебные издержки в размере около 20 тысяч швейцарских франков.

Напомним, Неймар играл за "Барселону" в 2013-17 годах и забил за клуб 105 голов в 186 матчах, после чего перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 млн евро.

Ранее сам Неймар проиграл "Барсе" суд на сумму около 7 млн евро.