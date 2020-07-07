Гризманн остается в Барсе еще на сезон. А вот Неймара не будет

Судя по всему, отменная игра против "Вильярреала" здорово поправила положение Антуана Гризманна на "Камп Ноу".

По информации L'Equipe, сегодня состоялась встреча французского нападающего со спортивным директором "Барсы" Эриком Абидалем, на которой тот заверил Антуана, что выставлять его на трансфер никто не будет, и он остается частью долгосрочной клубной стратегии.

В руководстве уверены, что второй сезон Гризманна на "Камп Ноу" будет лучше, чем первый, поскольку "адаптироваться в "Барселоне" всегда непросто".

Антуан, в свою очередь, передал Абидалю, что прекрасно себя чувствует в команде и ощущает поддержку партнеров. Единственное, о чем игрок попросил боссов - это сделать публичное заявление о его поддержке, чтобы пресечь дальнейшие слухи об уходе.

L’Equipe также добавляет, что недавние слова президента "Барсы" Хосепа Бартомеу о "маловероятности трансфера Неймара" - это еще один жест в поддержку Гризманна, которому в случае перехода бразильца, скорее всего, пришлось бы уйти.

29-летний Гризманн перешел в "Барсу" из "Атлетико" год назад за 120 млн евро и с тех пор забил за клуб 15 голов в 44 матчах.