Атлетик объявил об уходе двух футболистов

В прошлом месяца стало известно, что состав "Атлетика" покинет многолетняя легенда клуба - Ариц Адурис. Помимо него, еще два футболиста играют в команде последний сезон.

Как сообщает официальный сайт клуба, Микель Сан-Хосе (397 матчей в составе клуба) и Беньят Эчебарриа (292 матча) покинут команду. Их контракты истекают летом и продлевать стороны не будут.

OFFICIAL I Mikel San José and Beñat Etxebarria will end their relationship with Athletic Club at the end of this season.#AthleticClub ????https://t.co/25TCxoQv4N