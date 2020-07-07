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Атлетик объявил об уходе двух футболистов

Испания
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Атлетик объявил об уходе двух футболистов
UA-Футбол
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В прошлом месяца стало известно, что состав "Атлетика" покинет многолетняя легенда клуба - Ариц Адурис. Помимо него, еще два футболиста играют в команде последний сезон.

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Как сообщает официальный сайт клуба, Микель Сан-Хосе (397 матчей в составе клуба) и Беньят Эчебарриа (292 матча) покинут команду. Их контракты истекают летом и продлевать стороны не будут.

Ранее сообщалось, что в "Атлетик" может вернуться опытный полузащитник.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Беньят Эчебарриа Микель Сан-Хосе
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