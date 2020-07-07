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Примера. 35-й тур. Валенсия победила впервые после отставки Селадеса

Испания
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Новый тур - новые эмоции

Примера. 35-й тур. Валенсия победила впервые после отставки Селадеса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После отставки Альберта Селадеса это первая победа "Валенсии"... Команда уже не претендует на Лигу чемпионов (нет даже теоретических шансов), однако еще есть возможность зацепиться за место в зоне Лиги Европы.

Первый кирпичик в фундамент победы над "Вальядолидом" был заложен на 30-й минуте, когда Макси Гомес забил из пределов вратарской после удобной передачи Кевина Гамейро. "Пусела" ответили в начале второго тайма зрелищным голом Виктора Гарсии, а потом даже имели возможность выйти вперед, но с двойным ударом на 87-й минуте справился Доменек.

И когда ничья была близко, индивидуальное мастерство проявил Ли Кан Ин, поразив ближний угол ворот ударом низом.

2:1 – "Валенсия" еще может претендовать на 5-6-ю позицию, а "Вальядолид" не вылетит даже несмотря на это поражение.

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Валенсия. "Стадион Месталья"
"Валенсия" - "Вальядолид" 2:1
Голы: Максимилиано Гомес 30, Ли Кан Ин 89 - Виктор Гарсия 47

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Ману Вальехо 64), Муктар Дьякаби, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Парехо (Франсис Коклен 64), Максимилиано Гомес, Алессандро Флоренци (Даниэль Васс 75), Адриа Герреро (Денис Черышев 82), Карлос Солер (Ли Кан Ин 64)

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Вальдо Рубио, Атем Бен-Арфа (Пабло Эрвияс 59), Кико, Энес Унал (Серхио Наварро 59), Федерико Сан Эметерио (Рубен Алькарас 46), Антоньито, Начо, Кике Перес (Хавьер Санчес 84), Виктор Гарсия (Сандро Рамирес 59)

Предупреждения: Адриа Герреро 71, Жоффрей Кондогбиа 75, Гонсалу Гуэдеш 90+1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Осасуна (Памплона) Вальядолид (Испания)
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