  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гол-шедевр как фактор ничьей. Сельта - Атлетико 1:1. Видео обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол-шедевр как фактор ничьей. Сельта - Атлетико 1:1. Видео обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Сельта - Атлетико, испанская Ла Лига, 8 июля 2020

Гол-шедевр как фактор ничьей. Сельта - Атлетико 1:1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 35-го тура испанской Ла Лиги Сельта - Атлетико. Несмотря на то, что команда из Виго находится в нижней части турнирной таблицы, она является настоящим мастером по отъему очков у фаворитов. В течение последних пяти матчей Сельта победила Реал Сосьедад, сыграла вничью с Барселоной и вот теперь мировая с Атлетико. При этом гол, которым хозяева ответили на мяч Мораты уже на первой минуте, получился весьма эффектным. Франциско Бельтран пробил слета после подачи с фланга и парашютом попал в дальнюю девятку.

Ла Лига. 35-й тур

Сельта - Атлетико 1:1

Голы: Бельтран 49 - Мората 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...