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Гол-шедевр как фактор ничьей. Сельта - Атлетико 1:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сельта - Атлетико, испанская Ла Лига, 8 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча 35-го тура испанской Ла Лиги Сельта - Атлетико. Несмотря на то, что команда из Виго находится в нижней части турнирной таблицы, она является настоящим мастером по отъему очков у фаворитов. В течение последних пяти матчей Сельта победила Реал Сосьедад, сыграла вничью с Барселоной и вот теперь мировая с Атлетико. При этом гол, которым хозяева ответили на мяч Мораты уже на первой минуте, получился весьма эффектным. Франциско Бельтран пробил слета после подачи с фланга и парашютом попал в дальнюю девятку.
Ла Лига. 35-й тур
Сельта - Атлетико 1:1
Голы: Бельтран 49 - Мората 1
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