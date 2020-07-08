Гол-шедевр как фактор ничьей. Сельта - Атлетико 1:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 35-го тура испанской Ла Лиги Сельта - Атлетико. Несмотря на то, что команда из Виго находится в нижней части турнирной таблицы, она является настоящим мастером по отъему очков у фаворитов. В течение последних пяти матчей Сельта победила Реал Сосьедад, сыграла вничью с Барселоной и вот теперь мировая с Атлетико. При этом гол, которым хозяева ответили на мяч Мораты уже на первой минуте, получился весьма эффектным. Франциско Бельтран пробил слета после подачи с фланга и парашютом попал в дальнюю девятку.

Ла Лига. 35-й тур

Сельта - Атлетико 1:1

Голы: Бельтран 49 - Мората 1