Барселона - Эспаньол. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Это каталонское дерби пройдет под необычным соусом – под соусом разочарования. "Эспаньол" прощается с Примерой и вот-вот оформит вылет официально, а "Барселона" в погоне за "Реалом" живет только минимальной надеждой.

Матч 35-го тура состоится 08.07.2020 в 23:00.Текстова онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка 35-го тура благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.