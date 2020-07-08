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Овьедо - Лас-Пальмас. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Овьедо - Лас-Пальмас: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Какой бы ни был матч с участием "Овьедо" – Лунин всегда в центре внимания. Украинец – звезда в этой команде, поэтому к его действиям всегда приковано повышенное внимание. Вот и в матче 39-го тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" внимательно следим за действиями украинского вратаря.
Дата матча – 08.07.2020. Начало – 20:30.
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