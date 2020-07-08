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Овьедо - Лас-Пальмас. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(2 голосов)

Овьедо - Лас-Пальмас: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Овьедо - Лас-Пальмас. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
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Новина українською

Какой бы ни был матч с участием "Овьедо" – Лунин всегда в центре внимания. Украинец – звезда в этой команде, поэтому к его действиям всегда приковано повышенное внимание. Вот и в матче 39-го тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" внимательно следим за действиями украинского вратаря.

Дата матча – 08.07.2020. Начало – 20:30.

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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