Овьедо - Лас-Пальмас. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Какой бы ни был матч с участием "Овьедо" – Лунин всегда в центре внимания. Украинец – звезда в этой команде, поэтому к его действиям всегда приковано повышенное внимание. Вот и в матче 39-го тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" внимательно следим за действиями украинского вратаря.

Дата матча – 08.07.2020. Начало – 20:30.