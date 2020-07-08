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Азар не поможет Реалу в ближайших играх. У бельгийца боли в лодыжке

Испания
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Азар не поможет Реалу в ближайших играх. У бельгийца боли в лодыжке
UA-Футбол
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Эден Азар пропустил два последних матча "Реала". Крайне вероятно, что не стоит его ждать и в ближайших играх.

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Как сообщает AS, ссылаясь на Cadena SER, у бельгийца боли в лодыжке. На данный момент Эден не проходил никаких дополнительных тестов, а продолжает работать индивидуально. Когда он вернется - вопрос открытый, но он точно пропустит игру с "Алавесом".

В текущем сезоне Азар долгое время пропустил из-за трещины в ноге. Считалось, что он не сыграет в сезоне, но приостановка чемпионата сыграла ему на пользу. Всего на счету Эдена 19 матчей и семь голевых передач.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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