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Новый контракт Хави с Аль-Саддом включает пункт об уходе испанца в Барселону

Испания
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Сетьен напрягся

Новый контракт Хави с Аль-Саддом включает пункт об уходе испанца в Барселону
UA-Футбол
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На прошлой неделе Хави неожиданно продлил контракт с "Аль-Саддом". Казалось, что его не стоит ждать в "Барселоне" в ближайшее время.

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Однако, по данным Sport.es, все не так печально для каталонцев. По новой сделке, у испанца будет шанс покинуть катарский клуб, чтобы перейти в "Барселону".

Именно такой пункт присутствует в новом контракте. Остается неизвестной судьба Кике Сетьена, который пока что не очень успешно работает с каталонцами.

"Барселона" практически упустила чемпионский титул в Испании и, вероятно, сосредоточит силы на Лиге Чемпионов.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Аль-Садд (Доха)
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Источник:
Sport.es
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