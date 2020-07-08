Новый контракт Хави с Аль-Саддом включает пункт об уходе испанца в Барселону

На прошлой неделе Хави неожиданно продлил контракт с "Аль-Саддом". Казалось, что его не стоит ждать в "Барселоне" в ближайшее время.

Однако, по данным Sport.es, все не так печально для каталонцев. По новой сделке, у испанца будет шанс покинуть катарский клуб, чтобы перейти в "Барселону".

Именно такой пункт присутствует в новом контракте. Остается неизвестной судьба Кике Сетьена, который пока что не очень успешно работает с каталонцами.

"Барселона" практически упустила чемпионский титул в Испании и, вероятно, сосредоточит силы на Лиге Чемпионов.