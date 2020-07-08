Реал теряет нападающего: Лука Йович был отправлен на самоизоляцию

Лука Йович временно был отправлен на самоизоляцию и не поможет "Реалу" в ближайших матчах. Об этом передает Mundo Deortivo.

У сербского форварда не был обнаружен коронавирус, однако он совсем недавно встречался с сербским другом в Испании, который сдал положительный тест. Клуб потребовал, чтобы форвард был отправлен на самоизоляцию для проведения новых тестов.

Йович пока что не играл после карантина. Во время приостановке чемпионата он получил травму, после которой долго восстанавливался.

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Всего на счету серба 25 матчей, в которых он сделал четыре действия (два гола и две голевые передачи).