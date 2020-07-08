Экс-игрок Барселоны: Месси может играть еще пять лет, он умеет приспосабливаться

Экс-футболист "Барселоны" Луис Гарсия уверен, что Лео Месси готов играть на хорошем уровне еще большой отрезок времени.

"Он вполне может играть еще много лет. А почему нет? Он умеет приспосабливаться, адаптирует свой стиль под команду. Это действительно впечатляет.

Лео может играть еще пять лет. Каждый год он показывает что-то новое и всегда держит хороший уровень. Месси - очень умный игрок и легко может играть за "Барселону" до 2025-го года", - заявил испанец.

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На данный момент - Лео 33 года. Его контракт с "Барселоной" истекает в следующем году.