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Примера. 35-й тур. Психологически важная победа Бетиса, надежда Вильярреала еще жива

Испания
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Примера. 35-й тур. Психологически важная победа Бетиса, надежда Вильярреала еще жива
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Примера. 35-й тур. Психологически важная победа Бетиса, надежда Вильярреала еще жива - изображение 1

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Осасуна" 3:0
Голы: Гуидо Родригес 4, Альфонсо Педраса 25, Карлос Аленья 90+7

"Бетис": Дани Мартин , Зухаир Феддаль, Альфонсо Педраса (Карлос Аленья 74), Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 64), Набиль Фекир (Хуанми 86), Борха Иглесиас (Лоренсо Морон 86), Алекс Морено, Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью 74), Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Хосе Арнаис, Фран Мерида (Иньиго Перес 78), Дарко Брашанац (Первис Эступинан 46), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Энрике Барха (Адриан Лопес 60), Роберто Торрес (Ойер Санхурхо 46), Антонио Латорре (Факундо Ронкалья 70)

Предупреждения: Вилльям Карвалью 75 - Давид Гарсия 12, Аридане Эрнандес 16, Фран Мерида 60, Первис Эступинан 62, Антонио Латорре 66

Примера. 35-й тур. Психологически важная победа Бетиса, надежда Вильярреала еще жива - изображение 2

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Вильярреал" 1:3
Голы: Уго Дуро 80 - Санти Касорла 66 (пен.), Санти Касорла 86 (пен.), Рубен Пенья 90+3

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Хайме Мата (Родригес Анхель 57), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета (Амат Дьедиу 88), Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Давид Хасон (Франсиско Портильо 69), Давид Тимор (Уго Дуро 69)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Херар Морено (Фернандо Ниньо 90+5), Висенте Иборра, Альберто Морено, Санти Касорла (Мануэль Тригерос 89), Андре-Франк Ангисса, Рубен Пенья, Хави Онтиверос (Марио Гаспар 89), Самуэль Чуквезе (Мойсес Гомес 52), Пау Торрес

Предупреждения: Давид Сория 63, Родригес Анхель 68, Мауро Арамбарри 86, Франсиско Портильо 87 - Херар Морено 89
Удаление: Висенте Иборра 90+7

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В статье: Чемпионат Испании "Хетафе" Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона) Вильярреал
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