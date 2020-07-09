Барселона - Эспаньол 1:0. Блаугранас официально отправили соседей в Сегунду

После фееричной победы "Барсы" над "Вильярреалом" (4:1) фанаты ждали от "Блаугранас" продолжения банкета, но его не последовало. Более того, сине-гранатовые имели все шансы проиграть последней команде Примеры.

В первом тайме у "Барсы" и моментов как таковых не было, если не считать эпизод, когда защитник "Попугаев" Эспиноса чуть не внес мяч в свои же ворота.

"Эспаньол" оборонялся очень плотно, регулярно отходил в свою штрафную всеми силами, поэтому пространства для фирменных комбинаций "Барсе" не хватало. Вдобавок Месси и Гризманн почему-то постоянно пытались прорваться по центру, где плотность была наиболее высокой. Это помогало гостям держать строй.

Не забывали "Попугаи" и про вылазки на чужую половину - более того, дважды "Эспаньол" был буквально обязан забивать, но бесподобно сыграл Тер Штеген. Сперва немец отразил плотный удар Эмбарбы, а затем среагировал на срезку от Ленгле практически в упор.

Кике Сетьена явно не устроила игра его команды до перерыва, и на второй тайм он выпустил четвертого форварда - Ансу Фати. Вот только тот пробыл на поле всего 4 минуты, после чего схлопотал удаление за игру прямой ногой. Удивительно, но вместо того, чтобы пользоваться неожиданным преимуществом, "Эспаньол" тут же восстановил статус-кво - Лосано увидел красный свет за фол-близнец того, который допустил Фати. Все эти события вместились всего-то в три минуты.

А еще через три оборота секундной стрелки "Барса" открыла счет - Суарес поразил ворота после неплохой комбинации Месси с Гризманном и сэйва Диего Лопеса.

В оставшееся к свистку время 38-летний вратарь еще как минимум раз выручил своих - Месси с острого угла бил практически наверняка, но ветеран успел каким-то чудом перевести мяч на угловой. "Эспаньол" же и вовсе не создал ничего стоящего, кроме парочки угловых. Точнее, полумоменты были - тот же Кампусано перспективно выскакивал под углом, но всякий раз даже до удара не доходило.

Как итог - "Барса" взяла три очка при откровенно плохой игре. По большому счету, "Эспаньол" создал не меньше шансов, но в решающий момент сказалось индивидуальное качество Суареса. И это значит, что гонка за чемпионство с "Реалом" жива, пусть и сугубо формально.

Касательно "Эспаньола", то для него сегодняшнее поражение означает потерю даже математических шансов на сохранение прописки в элите, где "Попугаи" непрерывно выступали с 1994 года. Если судить только по сегодняшнему матчу, то это минус для Примеры - команда у Руфете симпатичная. Вот только стабильности у нее никакой, отсюда и всего лишь 24 очка в 35 турах.

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Суарес, 56

"Барселона": Тер Штеген - Семеду (Фати, 46), Пике, Ленгле, Альба - Ракитич (Араухо, 90+2), Бускетс, Серхи Роберто - Месси - Гризманн (Видаль, 71), Суарес (Брейтуэйт, 82)

"Эспаньол": Диего Лопес - Виктор Гомес, Калеро (Дардер, 66), Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила - Лосано, Давид Лопес, Марк Рока (У Лей, 86) - Эмбарба (Кампусано, 74), Рауль Де Томас

Предупреждения: Рауль Де Томас, 45, Давид Лопес, 90+4

Удаления: Фати, 50 - Лосано, 53