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Барселона - Эспаньол 1:0. Блаугранас официально отправили соседей в Сегунду

Испания
(1 голосов)

Когда удалений больше, чем голов

Барселона - Эспаньол 1:0. Блаугранас официально отправили соседей в Сегунду
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После фееричной победы "Барсы" над "Вильярреалом" (4:1) фанаты ждали от "Блаугранас" продолжения банкета, но его не последовало. Более того, сине-гранатовые имели все шансы проиграть последней команде Примеры.

В первом тайме у "Барсы" и моментов как таковых не было, если не считать эпизод, когда защитник "Попугаев" Эспиноса чуть не внес мяч в свои же ворота.

"Эспаньол" оборонялся очень плотно, регулярно отходил в свою штрафную всеми силами, поэтому пространства для фирменных комбинаций "Барсе" не хватало. Вдобавок Месси и Гризманн почему-то постоянно пытались прорваться по центру, где плотность была наиболее высокой. Это помогало гостям держать строй.

Не забывали "Попугаи" и про вылазки на чужую половину - более того, дважды "Эспаньол" был буквально обязан забивать, но бесподобно сыграл Тер Штеген. Сперва немец отразил плотный удар Эмбарбы, а затем среагировал на срезку от Ленгле практически в упор.

Кике Сетьена явно не устроила игра его команды до перерыва, и на второй тайм он выпустил четвертого форварда - Ансу Фати. Вот только тот пробыл на поле всего 4 минуты, после чего схлопотал удаление за игру прямой ногой. Удивительно, но вместо того, чтобы пользоваться неожиданным преимуществом, "Эспаньол" тут же восстановил статус-кво - Лосано увидел красный свет за фол-близнец того, который допустил Фати. Все эти события вместились всего-то в три минуты.

А еще через три оборота секундной стрелки "Барса" открыла счет - Суарес поразил ворота после неплохой комбинации Месси с Гризманном и сэйва Диего Лопеса.

В оставшееся к свистку время 38-летний вратарь еще как минимум раз выручил своих - Месси с острого угла бил практически наверняка, но ветеран успел каким-то чудом перевести мяч на угловой. "Эспаньол" же и вовсе не создал ничего стоящего, кроме парочки угловых. Точнее, полумоменты были - тот же Кампусано перспективно выскакивал под углом, но всякий раз даже до удара не доходило.

Как итог - "Барса" взяла три очка при откровенно плохой игре. По большому счету, "Эспаньол" создал не меньше шансов, но в решающий момент сказалось индивидуальное качество Суареса. И это значит, что гонка за чемпионство с "Реалом" жива, пусть и сугубо формально.

Касательно "Эспаньола", то для него сегодняшнее поражение означает потерю даже математических шансов на сохранение прописки в элите, где "Попугаи" непрерывно выступали с 1994 года. Если судить только по сегодняшнему матчу, то это минус для Примеры - команда у Руфете симпатичная. Вот только стабильности у нее никакой, отсюда и всего лишь 24 очка в 35 турах.

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Суарес, 56

"Барселона": Тер Штеген - Семеду (Фати, 46), Пике, Ленгле, Альба - Ракитич (Араухо, 90+2), Бускетс, Серхи Роберто - Месси - Гризманн (Видаль, 71), Суарес (Брейтуэйт, 82)

"Эспаньол": Диего Лопес - Виктор Гомес, Калеро (Дардер, 66), Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила - Лосано, Давид Лопес, Марк Рока (У Лей, 86) - Эмбарба (Кампусано, 74), Рауль Де Томас

Предупреждения: Рауль Де Томас, 45, Давид Лопес, 90+4

Удаления: Фати, 50 - Лосано, 53

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В статье: Луис Суарес Примера Барселона Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (8)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
09.07.2020 в 01:24
Прощай Эспаньол!
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 01:29
Как слышал от одной женщины во Львове, что-то вроде «бодай не вернуло»
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0
0
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MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 01:18
Болельщиков Барсы с победой! Наконец то эта язва с запахом Мадрида исчезнет из ЛаЛиги
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+3
0
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Muxtarr (Днепр)
09.07.2020 в 01:10
Честно, хочется чтобы Наполи закончил эти мучения под названием "сезон 19/20" уже в ближайшем матче ЛЧ. Может сезон без трофеев и унижение в 1/8 ЛЧ что-то пробудит в этих спящих красавицах, которые еле ноги волочат по полю в каждом первом матче.Видимо матч с Вильярреалом был просто каким-то сбоем в этой уродливой системе под названием "Барса Вальверде/Сетьена/Бартомеу".
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0
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MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 01:16
Больше похоже на то, что они и не пытались выкладываться. Про Наполи зря так. Вон Реал в Ла Лиге никак был, а ЛЧ выиграл.... конечно там чуть другая история.
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0
0
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Muxtarr (Днепр)
09.07.2020 в 01:17
Там чисто судейская история. У нас такого не бывает практически никогда. Да и по игре видно что до ЛЧ нам как до Марса на велосипеде.
+1
0
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MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 01:26
Я бы всё таки не торопился с ЛЧ. . После карантина ещё не было международных игр и кто в какой форме неизвестно. Скоро увидим.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:22
Сейчас кое кто тебе докажет , что Вальверде с Сетьеном великие тренера, Бартомеу лучший президент в истории клуба, а игра Барселоны просто шедевральная, и если бы не Пересфсьокупил бы, то...
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0
-1


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