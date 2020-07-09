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Сетьен: Реал? Нам придется подождать и посмотреть, как сыграют мадридцы

Испания
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Кике на связи

Сетьен: Реал? Нам придется подождать и посмотреть, как сыграют мадридцы
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал итог матча 35-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" (1:0). Цитирует специалиста Marca.

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"Мы выглядели не слишком зрелищно. "Эспаньол" прекрасно оборонялся, играл в закрытый футбол. Нам не хватало свободных зон и точности. Ноль ударов по воротам в первом тайме? У них было много футболистов перед штрафной площадкой".

"Я и мой тренерский штаб продолжает искать варианты для внедрения Гризманна в игру команды. Красная карточка? Фати дотянулся до мяча, но затем все было спорно. Мы делали ставку на скорость Ансу на фланге, но наш план был разрушен. Удаление "Эспаньола" – серьезный момент. После двух красных карточек у команд появилось больше пространства. "Реал"? Нам придется подождать и посмотреть, как сыграют мадридцы".

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Кике Сетьен Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca

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