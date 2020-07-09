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Пока ждешь ошибку Реала: в матче с Эспаньолом Луис вышел на чистое 3-е место в списке бомбардиров Барсы

Испания
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Цифры и слова от уругвайца

Пока ждешь ошибку Реала: в матче с Эспаньолом Луис вышел на чистое 3-е место в списке бомбардиров Барсы
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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победу над "Эспаньолом" (1:0) в матче 35-го тура Ла Лиги. Цитирует уругвайца Marca. Отметим, что завтра "Реал" сыграет свой матч с "Алавесом".

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"Цель команды – выиграть три предстоящих матча. Будем ждать, что "Реал" ошибется. Мы знали, что из-за положения "Эспаньола" поединок будет непростым. Мы немного подустали из-за игры в воскресенье. Сетьен? Кике принимает решения, находит правильную структуру и имеет нашу поддержку".

Пресс-служба "Барселоны" отмечает, что Суарес забил 195 голов за каталонцев и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба. Луис обошел Ладислао Кубалу (194 мяча). На первой позиции в рейтинге находится Лионель Месси (630 голов), на второй – Сесар Родригес (232).

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В статье: Луис Суарес Барселона Реал (Мадрид) Ладислао Кубала Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca

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