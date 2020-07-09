Овьедо - Лас-Пальмас 2:1. Обзор матча и видео голов

Андрею Лунину не удалось сыграть на ноль пропущенных в матче 39-го тура Сегунда. Украинец пропустил плотным ударом из пределов штрафной площади. Но главный итог матча – это победа "Овьедо", которая поможет команде в борьбе за выживание.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 39-го тура второй лиги чемпионата Испании.

Сегунда. 39-й тур

"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2:1

Голы: Ортуньо 30, Марко Сангалли 50 - Рубен Кастро 68