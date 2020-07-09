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Овьедо - Лас-Пальмас 2:1. Обзор матча и видео голов
Овьедо - Лас-Пальмас ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Андрею Лунину не удалось сыграть на ноль пропущенных в матче 39-го тура Сегунда. Украинец пропустил плотным ударом из пределов штрафной площади. Но главный итог матча – это победа "Овьедо", которая поможет команде в борьбе за выживание.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 39-го тура второй лиги чемпионата Испании.
Сегунда. 39-й тур
"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2:1
Голы: Ортуньо 30, Марко Сангалли 50 - Рубен Кастро 68
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