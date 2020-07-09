  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Овьедо - Лас-Пальмас 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Овьедо - Лас-Пальмас 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Лас-Пальмас ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Овьедо - Лас-Пальмас 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Андрею Лунину не удалось сыграть на ноль пропущенных в матче 39-го тура Сегунда. Украинец пропустил плотным ударом из пределов штрафной площади. Но главный итог матча – это победа "Овьедо", которая поможет команде в борьбе за выживание.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 39-го тура второй лиги чемпионата Испании.

Сегунда. 39-й тур
"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2:1
Голы: Ортуньо 30, Марко Сангалли 50 - Рубен Кастро 68

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Овьедо) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...