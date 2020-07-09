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Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона", одержав победу в 35-м туре, на расстояние одного очка подобралась к "Реалу", поэтому мадридцы ответственно относятся к своему поединку с "Алавесом".
"Алавес" – одна из худших команд Примеры после возобновления чемпионата, поэтому отобрать очки у претендента на чемпионство будет крайне трудно. Но всегда есть место для сенсации.
Текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Алавес" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.
В прямом видеоеэфире матч в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.
Начало матча – 10.07.2020 в 23:00. Где еще смотреть онлайн видеотрансляцию матча "Реал" - "Алавес"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
- Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.