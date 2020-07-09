Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона", одержав победу в 35-м туре, на расстояние одного очка подобралась к "Реалу", поэтому мадридцы ответственно относятся к своему поединку с "Алавесом".

"Алавес" – одна из худших команд Примеры после возобновления чемпионата, поэтому отобрать очки у претендента на чемпионство будет крайне трудно. Но всегда есть место для сенсации.

Текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Алавес" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

В прямом видеоеэфире матч в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Начало матча – 10.07.2020 в 23:00. Где еще смотреть онлайн видеотрансляцию матча "Реал" - "Алавес"?