  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона", одержав победу в 35-м туре, на расстояние одного очка подобралась к "Реалу", поэтому мадридцы ответственно относятся к своему поединку с "Алавесом".

"Алавес" – одна из худших команд Примеры после возобновления чемпионата, поэтому отобрать очки у претендента на чемпионство будет крайне трудно. Но всегда есть место для сенсации.

Текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Алавес" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

В прямом видеоеэфире матч в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Начало матча – 10.07.2020 в 23:00. Где еще смотреть онлайн видеотрансляцию матча "Реал" - "Алавес"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
  • Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...