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Де Росси: Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора

Испания
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Де Росси: Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора
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Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси выразил свое восхищение лидером "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует итальянца La Nacion. Напомним, Де Росси завершил карьеру в начале 2020 года в "Бока Хуниорс".

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"Если в Италии вы скажете, что в Аргентине Месси считают чересчур неэмоциональным, люди рассмеются. Как можно говорить, что Месси не хватает страсти, когда у него яйца больше, чем у всех остальных? Аргентинец забил больше 1000 голов за карьеру! Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора, чтобы переключить канал".

"Криштиану? Роналду прекрасен – многих можно сравнить с Лионелем по цифрам, голам и трофеям, но ведь еще есть фактор удовольствия, мне нравится наблюдать за Месси".

Де Росси: Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Даниэле Де Росси Барселона Даниеле де Росси
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Источник:
La Nacion

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