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Де Росси: Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора
Типичная ситуация для Сети
Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси выразил свое восхищение лидером "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует итальянца La Nacion. Напомним, Де Росси завершил карьеру в начале 2020 года в "Бока Хуниорс".
"Если в Италии вы скажете, что в Аргентине Месси считают чересчур неэмоциональным, люди рассмеются. Как можно говорить, что Месси не хватает страсти, когда у него яйца больше, чем у всех остальных? Аргентинец забил больше 1000 голов за карьеру! Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора, чтобы переключить канал".
"Криштиану? Роналду прекрасен – многих можно сравнить с Лионелем по цифрам, голам и трофеям, но ведь еще есть фактор удовольствия, мне нравится наблюдать за Месси".