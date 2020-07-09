Де Росси: Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора

Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси выразил свое восхищение лидером "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует итальянца La Nacion. Напомним, Де Росси завершил карьеру в начале 2020 года в "Бока Хуниорс".

"Если в Италии вы скажете, что в Аргентине Месси считают чересчур неэмоциональным, люди рассмеются. Как можно говорить, что Месси не хватает страсти, когда у него яйца больше, чем у всех остальных? Аргентинец забил больше 1000 голов за карьеру! Те, кто критикуют Месси в Интернете, боятся попросить у своих жен пульт от телевизора, чтобы переключить канал".