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Marca: Реал готов рассматривать трансферные предложения по Луке Йовичу
Ужасный мадридский этап серба
Форвард "Реала" Лука Йович пока не смог закрепиться в команде Зинедина Зидана. По информации издания Marca, 22-летний сербский форвард может покинуть столицу Испании уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает источник, первоначальный план "сливочных" заключался в том, чтобы отдать игрока в аренду, но сейчас боссы "меренг" могут и вовсе избавиться от Йовича, продав его в другой клуб.
Лука забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Реал" в рамках чемпионата Испании.
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Источник:Marca
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