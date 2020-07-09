Marca: Реал готов рассматривать трансферные предложения по Луке Йовичу

Форвард "Реала" Лука Йович пока не смог закрепиться в команде Зинедина Зидана. По информации издания Marca, 22-летний сербский форвард может покинуть столицу Испании уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает источник, первоначальный план "сливочных" заключался в том, чтобы отдать игрока в аренду, но сейчас боссы "меренг" могут и вовсе избавиться от Йовича, продав его в другой клуб.

Лука забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Реал" в рамках чемпионата Испании.