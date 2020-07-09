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Marca: Реал готов рассматривать трансферные предложения по Луке Йовичу

Испания
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Ужасный мадридский этап серба

Marca: Реал готов рассматривать трансферные предложения по Луке Йовичу
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Форвард "Реала" Лука Йович пока не смог закрепиться в команде Зинедина Зидана. По информации издания Marca, 22-летний сербский форвард может покинуть столицу Испании уже в ближайшее трансферное окно.

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Как сообщает источник, первоначальный план "сливочных" заключался в том, чтобы отдать игрока в аренду, но сейчас боссы "меренг" могут и вовсе избавиться от Йовича, продав его в другой клуб.

Лука забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Реал" в рамках чемпионата Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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Источник:
Marca

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