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The Athletic: Если бы Месси хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер"

Испания
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Аргентинец имеет большое влияние в каталонском клубе

The Athletic: Если бы Месси хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер"
Новина українською

Портал The Athletic считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси имеет большое влияние на процессы и назначения в клубе, однако просто не хочет пользоваться своим положением.

"Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер". У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не жмет на нее", – утверждает источник.

В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард принял участие в 30 матчах, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
The Athletic
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