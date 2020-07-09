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The Athletic: Если бы Месси хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер"
Аргентинец имеет большое влияние в каталонском клубе
Портал The Athletic считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси имеет большое влияние на процессы и назначения в клубе, однако просто не хочет пользоваться своим положением.
"Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер". У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не жмет на нее", – утверждает источник.
В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард принял участие в 30 матчах, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу.
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Источник:The Athletic
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