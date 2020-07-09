У Винисиуса есть подозрение на коронавирус, Реал провел повторный тест

Есть подозрения, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заразился на COVID-19.

"Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста", – сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Вчера в СМИ появилась информация, что форвард "Реала" Лука Йович был отправлен на самоизоляцию, в связи с тем, что друг серба, с которым футболист контактировал, заразился коронавирусом.

В текущем сезоне Ла Лиги 19-летний бразилец принял участие в 26 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.