  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У Винисиуса есть подозрение на коронавирус, Реал провел повторный тест
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Винисиуса есть подозрение на коронавирус, Реал провел повторный тест

Испания
(1 голосов)

Зидан сказал, что у бразильца возникли проблемы с тестом на COVID-19

У Винисиуса есть подозрение на коронавирус, Реал провел повторный тест
Новина українською

Есть подозрения, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заразился на COVID-19.

"Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста", – сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Вчера в СМИ появилась информация, что форвард "Реала" Лука Йович был отправлен на самоизоляцию, в связи с тем, что друг серба, с которым футболист контактировал, заразился коронавирусом.

В текущем сезоне Ла Лиги 19-летний бразилец принял участие в 26 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Лука Йович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
El Chiringuito TV
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...